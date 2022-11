Con minicar in una scarpata a Borzonasca, un ferito grave

(ANSA) - BORZONASCA, 12 NOV - Un ferito grave e una persona illesa sono il bilancio di un incidente stradale avvenuto in tarda mattinata nel comune di Borzonasca che ha visto una mini car precipitare fuori strada della sp 26 per oltre 40 metri. Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari che hanno raggiunto la scarpata di Monte Moggio e tagliando le lamiere contorte sono riusciti ad estrarre l'uomo di 44 anni che era alla guida e che ha riportato un grave trauma cranico. L'uomo è stato trasferito in elicottero a San Martino. Illeso il passeggero. (ANSA).