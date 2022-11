Tribunale, Genova e Liguria discriminarono stranieri su alloggi

(ANSA) - GENOVA, 11 NOV - Comune di Genova e Regione Liguria hanno discriminato i cittadini stranieri nell'assegnazione degli alloggi popolari (Erp) chiedendo loro di presentare una documentazione aggiuntiva rispetto a quella chiesta agli italiani. La richiesta riguarda l'assenza di proprietà all'estero. E ora il comune di Genova dovrà rifare bando e graduatorie. Lo ha stabilito il Tribunale di Genova.

A marzo il Comune di Genova aveva adottato un bando per alloggi Erp nel quale, in coerenza con un Regolamento Regionale, aveva previsto che i cittadini stranieri potessero accedere alla graduatoria solo presentando documenti del paese di origine attestanti l'assenza di proprietà in tale paese.

Asgi (Associazione studi giuridici sull'immigrazione), in rappresentanza di tutti i cittadini stranieri e un gruppo di stranieri (proveniente da Marocco, Brasile, Ecuador e Tunisia) sostenuti da Avvocati di Strada hanno proposto ricorso chiedendo al Giudice di garantire la parità di trattamento nell'accesso alle graduatorie ai cittadini e agli stranieri. Ciò anche a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale (n. 9/2021).

Nel corso del giudizio la Regione Liguria ha aderito alla richiesta modificando la delibera di Giunta e riconoscendo che sia italiani che stranieri possono accedere alle graduatorie sulla base della attestazione Isee (che riguarda anche gli eventuali immobili all'estero). Il Comune di Genova si era adeguato ammettendo alla graduatoria solo gli stranieri che già avevano proposto domanda ed erano stati esclusi ma non aveva disposto la riapertura dei termini. Asgi aveva insistito nel ricorso e ora il Giudice ha ordinato al Comune di modificare il bando fissando un nuovo termine per le domande". Il 22 marzo 2023, inoltre, davanti alla Corte Costituzionale l'udienza sulla questione di legittimità del requisito di 5 anni di residenza per l'accesso agli alloggi Erp previsto dalla legge regionale ligure. Se la Corte, come ha già ritenuto per una analoga legge della Regione Lombardia, dovesse dichiarare l'incostituzionalità della norma, tutti i bandi attualmente aperti dovrebbero essere rifatti.

"Il Tribunale di Genova riconosce che il bando indetto da Comune e Regione per accedere alle graduatorie degli alloggi pubblici popolari discrimina gli stranieri. Questo conferma che Comune di Genova e Regione Liguria sono andati contro le norme sapendo di farlo, consapevoli di voler discriminare i più deboli". Così il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti dopo la notizia che il Tribunale di Genova ha accolto il ricorso degli Avvocati di strada e ha dichiarato che il Comune di Genova e la Regione Liguria con il bando per gli alloggi popolari ha posto in essere una discriminazione. "Si tratta - osserva Rossetti - della seconda sentenza contro le disposizioni regionali, la prima aveva già costretto il Comune di Genova ad ammettere in graduatoria gli stranieri che avevano già presentato domanda, ma esclusi per assenza di documenti. Ora dovranno essere riaperti i termini del bando, quello che si sarebbe dovuto fare fin da subito, per permettere a tutti gli aventi diritto - anche alle persone straniere che per assenza di documenti non avevano presentato la domanda - di poter accedere alle graduatorie. Inoltre, quando la Corte Costituzionale si pronuncerà sulla questione di legittimità del requisito dei 5 anni di residenza per l'accesso agli alloggi Erp, previsto dalla legge regionale, bisognerà anche rifare tutti i bandi e le graduatorie. Dimostrazione che l'azione ideologica, strumentale e discriminante della Regione alla fine colpisce tutti". "Oggi ci troviamo di fronte a molte case pubbliche vuote, mentre le richieste di alloggio sono sempre più in crescita. Restringere i criteri di accesso riduce solo apparentemente le liste di attesa, ma determina l'abbandono alla disperazione di decine di famiglie e persone fragili", conclude Rossetti.

"Escludere gli stranieri dai diritti sociali è un atto ignobile di pura propaganda con gravi conseguenze verso persone fragili. Eppure Regione Liguria e Comune di Genova lo hanno fatto, discriminando i più deboli nei bandi per gli alloggi pubblici". Così Selena Candia, consigliera regionale della Lista Sansa, di fronte alla sentenza del Tribunale di Genova che grazie al ricorso di Asgi e Avvocato di strada ha riconosciuto una discriminazione nei confronti degli stranieri, cui era richiesta documentazione aggiuntiva rispetto agli italiani, imponendo così al Comune di rifare le graduatorie. "Le case devono essere date a chi ha più bisogno, deve essere questo il criterio che guida la pubblica amministrazione", continua Candia in una nota. "Non è niente di sconvolgente: per rispettare i diritti di tutte e tutti basta seguire la nostra Costituzione".

"Periodicamente il consigliere Rossetti per ricordarci della sua presenza in consiglio regionale interviene su temi delicati su cui farebbe meglio tacere, vista la sua non brillante esperienza amministrativa. Non dimentichiamoci infatti che il consigliere in questione ha pensato e realizzato la famosa operazione di cartolarizzazione degli immobili di ARTE Genova, creando così un disavanzo economico alle casse dell'Azienda regionale territoriale per l'edilizia che impedì all'Ente, all'epoca, di realizzare quegli alloggi popolari che da tanto tempo i cittadini aspettavano". Risponde coì l'assessore regionale all'Urbanistica e all'Edilizia Marco Scajola al consigliere Rossetti. "Con il nostro lavoro, da 7 anni - conclude Scajola - stiamo recuperando il tempo perduto e i danni gravi inflitti da chi ci ha preceduto. Abbiamo triplicato il numero di alloggi che ogni anno vengono messi a disposizione dei cittadini più fragili ed è questo l'obiettivo della nostra legge di assegnazione delle case, garantire tutti coloro i quali hanno bisogno di assistenza, secondo criteri di giustizia e di rispetto delle regole".