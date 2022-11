Sanac: presidio a Vado Ligure, "Politica assente, dia risposte"

(ANSA) - VADO LIGURE, 11 NOV - Presidio a Vado Ligure (Savona) dei 67 lavoratori di Sanac con i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil. Gli operai hanno esposto cartelli ("Da strategici a invisibili", "La politica batta un colpo") contro la crisi dell'azienda che è controllata dal Governo, "è sana e produce utili ma è in amministrazione straordinaria dal 2018 e da un'altra partecipata, Acciaierie d'Italia, deve avere 23 milioni". "Un paradosso - dice Alessandro Bonorino della Rsu - siamo amministrati dallo Stato e siamo in cassa integrazione, pagata dallo Stato, per una crisi provocata da un'azienda partecipata dallo Stato e l'azienda ha chiuso con 4 milioni di attivo. Avevamo commesse in tutto il mondo". "Credo sia un gioco al massacro da parte di Acciaierie d'Italia, probabilmente qualcuno vuole prendere Sanac gratis" accusa Corrado Calvanico di Femca Cisl". L'azienda aspetta un compratore da 9 anni.

Lunedì 7 novembre sono scaduti i termini per le offerte non vincolanti per il terzo bando di gara, "ma per ora - dicono i sindacati - non sappiamo quante offerte sono pervenute ai commissari. C'è molta incertezza". "Parliamo di famiglie, diverse monoreddito, che possono perdere lo stipendio da un giorno all'altro" denuncia Marco Giardina della Rsu Cisl.

Nel mirino finisce la politica: al presidio erano invitati parlamentari liguri, consiglieri regionali e politici locali, ma solo alcuni si sono presentati. Tra loro il parlamentare Pd Lorenzo Basso e il consigliere regionale dem Roberto Arboscello: "E' necessaria unità di intenti- dichiarano - chiediamo a Regione Liguria di occuparsi di una partita importante per il nostro territorio". Per la maggioranza regionale di centrodestra c'era il consigliere Alessandro Bozzano: "La Sanac va inserita tra le aziende strategiche della nostra Regione". Presenti anche i portavoce del M5S alla Camera e al Senato, Roberto Traversi e Luca Pirondini: "Avvieremo un tavolo al Ministero e depositeremo a breve un'interrogazione al ministro competente. Le istituzioni battano un colpo e si mettano al lavoro sulle vere esigenze del Paese". Sono interevnuti anche il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Stefano Mai, la sindaca Giuliano e il presidente della Provincia Olivieri (ANSA).