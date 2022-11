Rafforzati controlli su confine franco-italiano

Sono stati rafforzati su suolo francese i controlli al confine franco-italiano per l'ingresso eventuale di migranti. Da ieri sera, su decisione del ministero dell'Interno di Parigi, uomini della Police nationale e della Géndarmerie coordinati dalla polizia di frontiera, sono impegnati a controllare una quindicina di punti di passaggio, compresi i tratti di montagna, ma soprattutto stazioni ferroviarie, autostrade e piazzole di sosta secondo le precise disposizioni emanate della Dgnp, la Direzione generale della Police nationale. Una parte del personale di polizia impiegato nei controlli di frontiera (si parla di circa 500 uomini, ndr) è impegnato nella zona che sovrasta Pont saint Louis e Pont saint Ludovic, al confine franco-italiano di Ventimiglia dove si trovano i passi collinari percorsi dai migranti che tentano di entrare in Francia. Tra questi, il tristemente famoso Passo della Morte, un sentiero in cresta a strapiombo che generalmente viene percorso di notte. Controlli su tutta la parte dei valichi della val Roja dove sono stati dislocati alcuni nuclei di polizia.

Migranti: a Ventimiglia controlli serrati per un'ora

Poco dopo le 8 di stamani al confine franco-italiano di Ventimiglia, la police nationale ha effettuato controlli sistematici su tutte le auto in transito dal varco. I controlli serrati, che hanno comportato le ispezioni dei bagagliai e degli abitacoli delle auto , dei furgoni, dei camion e tutti i mezzi che passavano dal varco frontaliero, sono durati circa un'ora e poi si sono allentati. Molti degli agenti sono rientrati al commissariato di Mentone.