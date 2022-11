Profumo e Bini Smaghi premiati da Camera Commercio Genova

(ANSA) - GENOVA, 11 NOV - L'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo e il presidente di Société Générale, l'economista Lorenzo Bini Smaghi, sono stati insigniti rispettivamente del premio "Francesco Manzitti", giunto alla tredicesima edizione e del premio "Economia internazionale" dalla Camera di Commercio di Genova.

La cerimonia si è tenuta al termine della giornata internazionale dell'economia che ha visto i due manager partecipare al convegno dedicato alla "Politica monetaria della Bce" al palazzo della Borsa di Genova.

"Abbiamo scelto di attribuire il premio Manzitti ad Alessandro Profumo per la sua forte spinta verso l'innovazione - ha spiegato il presidente della Camera di commercio Luigi Attanasio-, ma anche per l'attenzione che ha sempre prestato ai grandi temi della sostenibilità, del sociale e della formazione.

Sua la scelta di creare un 'patto delle competenze' fra imprese e mondo della formazione con l'obiettivo di trattenere i giovani ad alto potenziale su cui il paese ha investito risorse".

Giovanni Battista Pittaluga duretto della rivista Economia Internazionale ha invece spiegato le motivazioni del premio assegnato a Bini Smaghi. "E' un riconoscimento per il valore dei suoi contributi in economia monetaria internazionale e delle sue analisi teoricamente fondate dei problemi dell'economia italiana ed europea, ma soprattutto premiamo un uomo che ha sempre difeso con forza il progetto di costruire un'Europa unita , a cominciare dall'adozione della moneta unica". (ANSA).