Profumo: creare Digital valley a Genova per riprendere crescita

(ANSA) - GENOVA, 11 NOV - "Una Digital valley a Genova? So che il Sindaco è assolutamente in linea con questa idea. Genova è una città con un sistema universitario molto buono con aziende come Leonardo e l'Istituto italiano di tecnologia che stanno investendo tanto in questa città anche se non ha tanti spazi.

Bisogna focalizzarsi sull'economia del sapere e ci sono tutti gli elementi affinché sia attrattiva. I giovani, donne e uomini, possono veramente trovare un ambiente ideale per investire sull'economia digitale. Non dimentichiamo oltre all'Iit anche il super computer Leonardo, tutte cose che possono far parte di un ecosistema catalizzatore, questa città può riprendere in questo modo il suo percorso di crescita". Così Alessandro Profumo, ad Leonardo, durante un dibattito su inflazione e politica monetaria al Palazzo della Borsa di Genova e ribadite ai giornalisti a margine dell'incontro. (ANSA).