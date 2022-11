In sei su auto contro muro galleria in A12

(ANSA) - GENOVA, 11 NOV - In sei, tra cui un bambino di otto anni, su una macchina sono finiti contro il muro della galleria Monte Sperone in A12, all'altezza del casello di Genova Est. È successo la scorsa notte. Sul posto sono intervenute le ambulanze mandate dalla centrale operativa del 118 e gli agenti della polizia stradale. Per i sei solo ferite lievi medicate dal San Martino, al Villa Scassi e al Gaslini. L'incidente è avvenuto in prossimità di un cantiere. (ANSA).