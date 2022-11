Giudice rinvia giudizio su ascensore Malacalza a Portofino

(ANSA) - GENOVA, 11 NOV - Bisognerà aspettare ancora qualche giorno per avere il pronunciamento del giudice sulla vicenda degli ascensori in costruzione a Portofino che la famiglia dell'imprenditore Vittorio Malacalza stava realizzando nella sua proprietà - con il benestare del comune - ma che il parroco della chiesa vicina ha chiesto e ottenuto di fermare.

Oggi il giudice, davanti alle parti, ha acquisito la perizia e rimandato il giudizio a uno dei prossimi giorni.

Le preoccupazioni del sacerdote della parrocchia Divo Martino sono di tipo strutturale: scavare in quell'area è pericoloso e rischia di franare tutto. A febbraio il giudice Andrea Del Nevo aveva incaricato un perito come consulente tecnico d'ufficio per accertare gli eventuali rischi.

Uno dei due ascensori, costruiti a spese della famiglia Malacalza, sarebbe a servizio pubblico per raggiungere agevolmente l'ex asilo pubblico, dove l'amministrazione di Portofino intende trasferire il municipio. La tesi del parroco, corredata da perizie, è che quella è una zona geologicamente instabile e che ci sarebbero alte probabilità di danneggiare la chiesa. (ANSA).