Covid: in Liguria in una settimana 19 ospedalizzati in più

(ANSA) - GENOVA, 11 NOV - Sono 251 i ricoverati con covid in Liguria rispetto ai 232 del venerdì della scorsa settimana. In terapia intensiva ci sono 4 malati, come allora. Nelle ultime 24 ore i positivi al covid sono stati 694 emersi da 4436 tamponi, 763 molecolari e 3673 test antigenici. Il tasso di positività è al 15,64%. Il totale dei positivi è 10722, in crescita di 134 casi, ma la settimana scorsa erano 10808. I nuovi casi sono 351 nell'area di Genova, 117 nello Spezzino, 96 nel Savonese, 73 nell'Imperiese, 57 nel Tigullio. I guariti sono 559. C'è stato un decesso. I morti da inizio pandemia sono 5645, la settimana scorsa erano 5628. In isolamento domiciliare ci sono 6585 persone, 287 in più, dato un po' più alto rispetto a venerdì scorso quando erano 6520. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 1829 dosi di vaccino (ANSA).