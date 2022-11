Al Carlo Felice arriva Cenerentola con i costumi di Luzzati

"Dopo "Elisir d'amore" e "Turco in Italia" rappresentate nelle due passate stagioni, dedichiamo alla grande arte di Lele Luzzati un terzo titolo, "Cenerentola" ispirata appunto alla storica edizione del 1978, ripresa a cura della nostra Direzione Allestimenti scenici". E' stato il sovrintendente del Carlo Felice Claudio Orazi a introdurre questa mattina la conferenza stampa illustrativa del secondo titolo lirico in stagione. Dopo "Béatrice et Bénédict" di Berlioz, ecco, dunque, "La Cenerentola", capolavoro comico di Rossini, in scena a partire dal venerdì 25 novembre prossimo.

La direzione d'orchestra è affidata a Riccardo Minasi, la regia porterà la firma di Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi. Il cast della prima è formato dalla giovane cinese Hongni Wu nel ruolo della protagonista, attorniata da una compagnia tutta italiana: Marco Filippo Romano (Don Magnifico), Roberto De Candia (Dandini), Antonino Siragusa (Don Ramiro), Carlotta Vichi (Tisbe), Giorgia Rotolo (Clorinda) e Gabriele Sagona (Alidoro).

Questa mattina la conferenza stampa nel foyer del Teatro, con il sovrintendente Claudio Orazi, il direttore artistico Pierangelo Conte e l'assessore comunale al marketing Francesca Corso, presente il cast con i due registi. Assente, invece, Minasi che con l'opera rossiniana debutterà in qualità di direttore musicale del Carlo Felice in ambito lirico.

"Con Cenerentola - ha dichiarato il sovrintendente Orazi - portiamo avanti la nostra idea di teatro d'arte e di cultura in equilibrio fra sperimentazione e tradizione". "Dopo la regia di Michieletto per Berlioz che ha fatto certamente riflettere e discutere - ha aggiunto il direttore artistico Conte - proponiamo qui un allestimento legato alla tradizione nel nome di un grande genovese qual è stato Lele Luzzati. Cenerentola era programmata già nelle stagioni scorse ed era saltata per il covid. In questa stagione siamo riusciti a recuperare tutti gli impegni slittati in passato".

"Sono contento di poter realizzare quest'opera - ha detto il regista Paolo Gavazzeni - perché è un grande titolo e possiamo metterlo in scena nella maniera che ci piace. Il mio amore per il teatro è nato quando avevo 12 anni e vidi una "Bohème" di Zeffirelli. Sono legato a un teatro di tradizione. Oggi se ci si lega alla tradizione si passa per retrogradi, se si inventano cose assurde per intelligenti, aperti al nuovo. Credo che la strada più corretta stia nel mezzo. Il teatro è suggestione e un teatro del calibro del Carlo Felice deve salvaguardare la propria identità artistica e culturale". (ANSA).