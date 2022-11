Mancano dirigenti d'azienda in Liguria, c'è piano per trovarli

(ANSA) - GENOVA, 10 NOV - In Liguria la difficoltà di reperimento di figure dirigenziali riscontrata dalle imprese è pari al 35%: è uno dei numeri principali del report dell'Osservatorio 4.Manager presentato in occasione di "Rinascita Manageriale", iniziativa nazionale di politica attiva promossa da 4.Manager per valorizzare il patrimonio manageriale italiano a beneficio della crescita delle imprese. Che avranno a disposizione 4 milioni di euro per favorire l'assunzione di manager inoccupati.

Durante la tappa genovese del progetto, nel corso dell'evento organizzato da Confindustria Liguria, Federmanager Liguria e 4.Manager, sono state evidenziate anche alcune tendenze nella nostra regione ma anche a Genova. L'Osservatorio rileva che nel mese di ottobre 2022, in Italia e in Liguria si assiste a un progressivo aumento della domanda di competenze legate alla transizione sostenibile, alla transizione energetica e all'export e internazionalizzazione; la maggiore richiesta, per quanto riguarda la provincia di Genova, si osserva per le competenze legate alla transizione sostenibile: L'iniziativa 'Rinascita manageriale' costituisce un'interessante opportunità per le aziende che hanno necessità di rivedere i propri processi produttivi, organizzativi e commerciali al fine di conquistare o consolidare quote di mercato", spiega Giovanni Mondini, Presidente Confindustria Liguria.

Mentre Fulvio D'Alvia, Direttore generale di 4.Manager aggiunge: "Il nostro obiettivo è quello di essere un propulsore di competitività e competenze a supporto delle imprese, per ridurre le asimmetrie di mercato e contribuire a realizzare uno sviluppo sostenibile".

Per Luca Barigione, presidente di Federmanager Liguria "si tratta di un'iniziativa all'avanguardia nell'ambito delle politiche attive ad alto valore aggiunto anche per mettere a disposizione del territorio e delle imprese le competenze dei nostri manager, valorizzandone così il ruolo e il contributo come elemento trainante per la crescita e lo sviluppo industriale". (ANSA).