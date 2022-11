Gruppo Orsero: 2022 in crescita, utile netto +93%

(ANSA) - SAVONA, 10 NOV - Il consiglio di amministrazione del Gruppo Orsero, società quotata in borsa e attiva principalmente nell'importazione e distribuzione di frutta, ha approvato i risultati consolidati al 30 settembre 2022. I ricavi totali sono pari a 894,3 milioni di euro, in crescita di oltre il 13,3% rispetto ai primi 9 mesi del 2021, ma a salire è soprattutto l'utile netto: 29,7 milioni, +92,8% rispetto a un anno fa. L'aumento dei ricavi riguarda sia il settore distribuzione che quello dello shipping.

Dati positivi anche per Adjusted EBITDA (58,4 milioni), Adjusted EBIT (36,4 milioni) e utile netto Adjusted (31,4 milioni), tutti in crescita rispetto al 2021. Il patrimonio netto totale è pari a 201,9 milioni, la posizione finanziaria netta a 76 milioni.

"Il Gruppo ha chiuso positivamente anche questo terzo trimestre, consolidando la crescita sia in termini di ricavi che di marginalità - commentano Raffaella Orsero, CEO di Orsero, e Matteo Colombini, Co-CEO e CFO - Il settore Distribuzione si conferma resiliente, registrando un livello di prezzo medio di vendita che ha in gran parte assorbito i cospicui impatti inflazionistici sulle filiere di approvvigionamento e sui costi di struttura, in particolare per la componente dei costi energetici che hanno toccato nel trimestre estivo livelli record mai registrati in precedenza".

Orsero ha annunciato la sottoscrizione dello share purchase agreement per l'acquisto del 100% del capitale sociale della società Cpexo e ha informato che le attività di due diligence e negoziazione degli accordi definitivi per l'acquisto dell'80% del capitale di Blampin S.a.s., sono in corso di svolgimento. Il closing di entrambe le operazioni è previsto entro la fine del 2022. (ANSA).