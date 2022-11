Genitori chiedono controlli antidroga a scuola, studente denunciato

(ANSA) - LA SPEZIA, 10 NOV - Uno studente del liceo Parentucelli di Sarzana è stato segnalato al Tribunale dei minori dopo che nella sua camera da letto i carabinieri hanno trovato un etto di hashish. I controlli che hanno portato fino alla sua abitazione erano partiti di fronte all'istituto del centro città, su input di alcuni genitori che si erano rivolti alla dirigenza scolastica per ottenere rassicurazioni sul fenomeno del consumo e spaccio di droga a scuola. Impiegato il cane antidroga Kocis, messo a disposizione dall'unità cinofile di Villanova d'Albenga.

Il fiuto del cane, schierato all'ingresso della scuola prima dell'inizio delle lezioni, ha portato a individuare tre ragazzi in possesso di alcune dosi di "fumo". Estese le indagini, a casa di uno di questi è saltato fuori il panetto che gli è costato la denuncia al tribunale di Genova. Per gli altri due è invece scattata la sola segnalazione alla Prefettura della Spezia come assuntori.

Martedì scorso, durante una attività identica, i carabinieri avevano trovato poco più di 5 grammi di hashish su un marciapiede del liceo Bruno ad Albenga. (ANSA).