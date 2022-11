Cimiteri storici, il monumentale di Lavagna come il Verano

(ANSA) - GENOVA, 10 NOV - Il cimitero monumentale di Lavagna è entrato ufficialmente a far parte dell'associazione Asce, l'association of significant cemeteries in Europe, un organismo europeo no profit dedicato ai cimiteri storici monumentali.

Nata a Bologna nel 2001 l'associazione internazionale Asce collega oltre 180 cimiteri di 22 paesi europei ed ha come finalità la valorizzazione storica e artistica dei cimiteri come beni culturali, attraverso forme di cooperazione nelle attività di promozione, protezione, restauro e manutenzione.

Il cimitero di Lavagna va così ad aggiungersi a moltissimi cimiteri storici italiani come il cimitero Staglieno di Genova e il Verano di Roma.

"Possiamo ufficialmente affermare che anche il cimitero monumentale del Comune di Lavagna è divenuto membro dell'Associazione Asce, che è depositaria dell'itinerario culturale del Consiglio d'Europa: European Cemeteries Route e che ogni anno organizza una serie di iniziative in occasione della "Settimana alla Scoperta dei Cimiteri Europei"- ha spiegato il sindaco di Lavagna Gian Alberto Mangiante -. Con questa importante certificazione puntiamo ad accrescere la valorizzazione storico-artistica e turistica della città e di inserirla nei percorsi legati al turismo cimiteriale, che ad oggi conta migliaia di appassionati, attraverso iniziative programmate".

Nato nel 1810 il cimitero urbano di Lavagna custodisce un patrimonio artistico vario dalla maestosità delle Cappelle a quella dei Depositi funebri, dalle statue ai busti. È suddiviso in due parti. Il cimitero vecchio dove si trovano tombe monumentali in marmo di grande valore risalenti all'800 e il cimitero nuovo che risente del corso culturale Liberty e Decò.

(ANSA).