Ruba borsa da passeggino, altra mamma lo fa denunciare

(ANSA) - GENOVA, 09 NOV - Ruba una borsa da un passeggino mentre la proprietaria era distratta ma un'altra mamma lo vede e, dopo averlo inseguito, lo fa denunciare dalla polizia. E' successo in via Turati, nel centro storico di Genova. Gli agenti delle volanti dell'Upg hanno denunciato un marocchino di 24 anni per furto aggravato, possesso d'armi e ricettazione.

Secondo quanto ricostruito, la donna stava camminando con i due figli quando ha visto l'uomo afferrare la borsa appoggiata su un passeggino. La testimone ha iniziato a inseguire il ladro e nel frattempo ha chiamato la polizia. Dopo alcuni metri il giovane si è accorto di essere inseguito e ha minacciato la donna per poi scappare. Gli agenti, dopo la descrizione della testimone, sono riusciti a raggiungere il ladro e a fermarlo.

Addosso aveva anche un telefonino, una collanina e un ciondolo, con ogni probabilità rubati in precedenza, e un coltellino svizzero. Per questo è stato denunciato oltre che per il furto anche per ricettazione e porto d'arma. (ANSA).