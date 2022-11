Riapre Città dei Bambini, primo museo italiano dedicato 5 sensi

(ANSA) - GENOVA, 09 NOV - Torna, con una veste completamente nuova, il 2 dicembre, la Città dei Bambini e dei Ragazzi, al Porto Antico di Genova sotto l'Acquario. Sarà il primo experience museo d'Italia dedicato ai cinque sensi. Uno spazio espositivo di oltre due mila metri quadri, dove i bambini tra i due e i 12 anni potranno compiere un vero e proprio viaggio attraverso i sensi. Il nuovo experience museum sarà una struttura in continua evoluzione, moderna e tecnologica che proporrà di anno in anno nuovi spazi, exhibit e proposte didattiche.

Un'intera area - Splash - sarà dedicata ai bambini più piccoli, dai due ai quattro anni. Le altre aree, dedicate ai sensi, proporranno installazioni adatte a tutti i ragazzi ma con vari gradi di complessità e obiettivi di apprendimento a seconda della fascia di età dei fruitori. Saranno inoltre presenti un'area didattica, dove si potranno svolgere i laboratori per le scuole, e un'area dedicata a feste di compleanno ed eventi privati.

L'investimento per la nuova struttura è stato di quattro milioni di euro, ripartiti tra i due partner: Porto Antico di Genova SpA e Costa Edutainment SpA, che avrà in gestione la struttura fino al 2036. (ANSA).