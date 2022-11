Riaperto viadotto dell'aeroporto a Genova, puntellate pile

È stato riaperto al traffico in tarda mattinata il viadotto Pionieri e Aviatori d'Italia, che da via Albareto porta all'aeroporto di Genova. Di competenza dell'Autorità portuale, la polizia locale lo aveva chiuso al traffico lunedì pomeriggio a causa di "problemi strutturali": tutti i veicoli diretti al Colombo dovevano quindi imboccare via della Superba. Nel corso dell'esecuzione dei lavori per la costruzione del nuovo viadotto, hanno spiegato da palazzo San Giorgio, sono emersi elementi non visibili, coperti da sovrastrutture preesistenti, che hanno richiesto "prudenzialmente ulteriori verifiche di natura strutturale". Dopo la chiusura scattata in via precauzionale, l'azienda Pizzarotti, che stava già portando avanti lavori di ammodernamento sulla struttura, ha eseguito interventi di puntellazione sulle pile interessate dalle verifiche. (ANSA).