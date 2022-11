Regione Liguria: Sartori nuovo assessore Trasporti e Turismo

"Abbiamo individuato nella figura di Augusto Sartori, dirigente regionale di Fratelli d'Italia, il nuovo assessore regionale ai Trasporti e al Turismo della Regione Liguria". Lo comunica in una nota il coordinatore regionale del partito Matteo Rosso. Ex consigliere regionale ligure nella X legislatura e amico del presidente del Senato Ignazio La Russa, Sartori andrà a sostituire nella Giunta regionale Gianni Berrino, eletto senatore.

"Fratelli d'Italia è in grado di esprimere ad ogni livello una classe dirigente di grande qualità. - commenta il responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli - A Sartori vanno i nostri più calorosi auguri di buon lavoro: siamo certi che proseguirà l'opera di Gianni Berrino, che ringraziamo per l'ottimo lavoro svolto".

Nato a Ventimiglia il 25 marzo 1960 Sartori ha conseguito la maturità scientifica a Milano, è stato iscritto alla facoltà di Scienze politiche alla Statale. Ha lavorato dal 1981 nel settore della moda, successivamente (1992) si è dedicato al campo della ristorazione a Santa Margherita. Ha iniziato a fare politica giovanissimo iscrivendosi al Fronte della Gioventù a Milano (1974). È stato eletto per tre legislature Consigliere comunale a Santa Margherita, dove ha anche ricoperto il ruolo di Assessore al Turismo, Commercio e Artigianato. Dal 2002 al 2007 è stato Consigliere alla Provincia di Genova in quota Alleanza Nazionale. Presidente dell'Area Marina Protetta di Portofino.

Presidente Ascom Santa Margherita e Portofino. Presidente del Sistema turistico locale. Vice Presidente dell'Ente Parco Portofino. Presidente Inter Club Santa Margherita. (ANSA).