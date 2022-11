Maltempo: allerta gialla temporali in Liguria dal pomeriggio

L'Arpal ha decretato una allerta gialla per temporali in Liguria a partire da questo pomeriggio alle 15 e fino a domani mattina alle 9. Per il ponente, l'allerta finirà invece alle tre della notte. Piogge forti e temporali di grande intensità sono portati da una perturbazione atlantica. L'onda depressionaria che si avvicina da ovest "farà sì che le precipitazioni sparse delle ultime ore diventino, nel pomeriggio di oggi, più diffuse e localmente più insistenti.

Sono attesi temporali, anche di forte intensità, favoriti dai flussi convergenti nei bassi livelli e che potranno interessare tutto il territorio regionale. I primi fenomeni si attendono sul centro Ponente e andranno poi a coinvolgere anche il Levante della regione, dove si attarderanno fino alla mattinata di domani" spiega l'Arpal. "A Ponente, invece, dal mattino sempre di domani si faranno strada le schiarite. Ad accompagnare i fenomeni ancora venti meridionali che, domani, ruoteranno dai quadranti settentrionali sul centro Ponente fino a forti".

(ANSA).