Il Comune di Chiavari rilancia il porto turistico

(ANSA) - CHIAVARI, 09 NOV - Lavori di restyling, novità per i parcheggi, nuovi ormeggi disponibili dal prossimo giugno: è il piano di rilancio del porto turistico di Chiavari presentato dal Comune che gestisce l'approdo con la società in house Marina Chiavari. Per l'anno prossimo la giunta comunale annuncia il rinnovo del manto stradale della zona di banchina di ponente per un importo di oltre 10mila euro e la riqualificazione dei bagni pubblici con un progetto da 200 mila euro. "Verrà cambiato il sistema di accesso e sosta al porto, che sarà libero ma a pagamento, con una tariffa superiore rispetto a quella in vigore in centro e sul lungomare, con un nuovo sistema di casse automatiche come al park Assarotti - spiega il Comune - Verranno mantenute le condizioni in vigore degli spazi riservati ai titolari di contratti di ormeggio e affitto. Sarà così più facile fruire dell'area portuale da parte degli utenti senza che vi sia la necessità di specifiche autorizzazioni preventive".

"Con l'ampliamento del porto, la cui gara risale al 2008 - spiega il presidente del consiglio comunale di Chiavari, Antonio Segalerba - era stata ottenuta l'estensione della concessione anche per i posti barca comunali. Dall'originaria scadenza fissata al 2023 si è passati all'attuale termine del 2051, pertanto da giugno dell'anno prossimo saranno disponibili 141 ormeggi che frutteranno nuove entrate per il comune, sia che vengano affittati annualmente o che vengano dati in concessione ai privati sino a scadenza". ll porto di Chiavari dispone di 521 posti barca totali, 475 distribuiti su 9 pontili e 2 banchine, a cui si aggiungono 36 posti per imbarcazioni fino 6 metri presenti nei due nuovi pontili galleggianti e altri 10 per barche di maggiori dimensioni. A terra sono 50 gli stalli per piccole imbarcazioni. (ANSA).