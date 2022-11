Bus gratis: Bucci, entro due anni obiettivo reale

(ANSA) - GENOVA, 09 NOV - "Bus gratis per tutti? Servono circa 65/70 mln all'anno da trovare. Alcuni li stiamo trovando e adesso se mettiamo la "congestion charge" , una tassa per circolare in centro, come ad esempio a Milano, vediamo dove arriviamo. Possiamo riuscire a farlo in un anno, un anno e mezzo forse due ma non prometto nulla. Di certo saremmo tra le prime a farlo in Europa e i primi in Italia". Così Marco Bucci sindaco di Genova, a margine dell'inaugurazione di piazza Rizzolio, in merito alla possibilità che tutto il trasporto pubblico possa diventare gratuito.

"La mobilità deve diventare un servizio come l'acqua o l'elettricità se tu vai sull'autobus senza pensare al biglietto caspita se viene voglia di usarlo. Bisogna arrivare ad avere il trasporto facile come a casa quando accendi la luce".

Mobilità urbana che è sempre al centro dei pensieri del sindaco. "Stiamo completando la digitalizzazione completa di tutta la viabilità della città, incluse le autostrade e poi forse anche la città metropolitana. Dobbiamo sapere chi si muove, come si muove e dove va. Questo serve per tantissime cose: ad evitare le code o allungare i semafori se c'è coda oppure a diminuire il tempo semaforico se non c'è nessuno. In particolare gestire i parcheggi: ci sarà una 'app' che ti dice dove c'è un parcheggio e quando entri in una strada ci sarà un sistema che ti dirà proprio dove ci sarà un posto libero, senza doverlo cercare. E ovviamente ci saranno benefici per chi entrerà in città in maniera ecologica". (ANSA).