A Cornigliano nuova piazza e giochi per bambini

La rinnovata piazza Rizzolio a Cornigliano è stata inaugurata dopo un profondo intervento di restyling curato da Società per Cornigliano attraverso Sviluppo Genova. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Marco Bucci, il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Pietro Piciocchi, la presidente del municipio Cristina Pozzi e il questore Orazio D'Anna.

La piazza, che ospita il commissariato di polizia, uffici postali e una pubblica assistenza, è stata pedonalizzata e completamente risistemata con la realizzazione di giochi per bambini oltre a speciali panchine antivandali e sarà totalmente a disposizione della cittadinanza grazie allo spostamento dei parcheggi della Polizia e della Croce nella zona retrostante.

"Abbiamo restituito la piazza ai cittadini di Cornigliano - ha sottolineato il sindaco Marco Bucci - permettendo così di aumentare la parte di godimento del territorio assieme a via Cornigliano. L'investimento è stato di 500 mila euro ma sono soldi spesi bene. E vorrei sottolineare la presenza dei giochi per bambini perché anche loro hanno bisogno di spazio e invito i genovesi a fare figli. L'obiettivo è quello di avere un territorio dove sia bello vivere, lavorare e trascorrere del tempo". E l'opera di riqualificazione del quartiere proseguirà ora anche con la riqualificazione di piazza Massena, di Villa Bombrini e con l'eliminazione a breve del depuratore.

"Riconsegniamo al quartiere un altro spazio bello e accogliente per le famiglie - ha aggiunto l'assessore Piciocchi-. I cantieri di questi anni hanno portato qualche disagio: ne eravamo consapevoli e abbiamo supportato con un indennizzo le attività che hanno dovuto convivere con i lavori in corso, ma oggi il risultato è decisamente positivo e sotto gli occhi di tutti". Decisamente soddisfatta Cristina Pozzi presidente del Municipio IV Medio Ponente. "Questa piazza è diventata un luogo piacevole che accoglierà bambini, adulti e anziani nel loro tempo libero. Sta prendendo forma un'idea di quartiere che soltanto pochi anni fa sembrava irrealizzabile".

