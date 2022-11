Sanlorenzo: in 9 mesi ricavi +27%, conferma stime 2022

(ANSA) - MILANO, 08 NOV - Sanlorenzo chiude i 9 mesi con ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht a 544,1 milioni di euro, (+27% rispetto a 428,4 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021), guidati dall'ottima performance dell'Europa e delle Americhe.

Il risultato netto di gruppo è di 52,2 milioni di euro (+41,9% rispetto a 36,8 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021) con un margine sui ricavi netti nuovo in crescita da 8,6% a 9,6%.

Confermata la guidance 2022, che prevede una crescita a doppia cifra di tutti gli indicatori finanziari, interamente coperta dall'attuale portafoglio ordini.

L'ebitda rettificato ammonta a 93,1 milioni di euro (Ebitda reported a 92,7 milioni di euro), +35,6% rispetto a 68,6 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021, con un margine sui ricavi netti nuovo in crescita da 16% al 17,1%. L'ebit è di 74,1 milioni di euro, (+42,2%), con un margine sui ricavi netti nuovo in crescita da 12,2% a 13,6%.

Gli investimenti netti ammontano a 39,1 milioni di euro (28,7 milioni di euro a parità di perimetro di consolidamento), rispetto a 36,7 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021, legati principalmente all'incremento della capacità produttiva e allo sviluppo di nuovi modelli. (ANSA).