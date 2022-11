Porto Spezia primo in Italia con Sportello Unico Doganale

(ANSA) - LA SPEZIA, 08 NOV - La Spezia è da oggi il primo porto in Italia con uno Sportello Unico Doganale e dei Controlli, il Su.Do.Co. Le prime operazioni sono state seguite in diretta, tramite video, questa mattina dai rappresentanti dell'Autorità di Sistema Portuale e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. È stato seguito in diretta il viaggio di 8 km di un container, a bordo di un tir, fino al Centro Unico Controlli del retroporto di Santo Stefano Magra. L'obiettivo è ottimizzare i tempi e i costi della logistica dei porti, rendendo lo scalo spezzino più competitivo. Le merci vengono seguite attraverso un controllo geosatellitare delle merci su strada, a Santo Stefano avvengono verifiche e sdoganamento in pochi minuti con un processo automatizzato. Il progetto sugella una integrazione tra porto e retroporto "più che mai funzionale i cui benefici si estendono a tutta la catena logistica. Il nostro sistema portuale - ha detto il presidente Mario Sommariva - si conferma innovatore nelle procedure e nell'impiego di nuove tecnologie".

L'obiettivo dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli è quello di "sincronizzare la tempistica dei controlli con i tempi della logistica nell'ambito di un ciclo import export full digital e seamless, che assicuri l'attendibilità dell'appuntamento intermodale nell'ambito delle reti di trasporto transeuropee che attraversa il nostro Paese" ha aggiunto il direttore territoriale Liguria Andrea Zucchini. (ANSA).