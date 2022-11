Controlli antidroga in liceo Albenga, trovati 5 grammi hashish

(ANSA) - GENOVA, 08 NOV - Due involucri con hashish con 2,5 e 2,7 grammi sono stati trovati e sequestrati sui marciapiedi sottostanti le finestre di alcune classi del liceo Bruno ad Albenga. E' avvenuto durante un controllo antidroga nell'istituto condotto dai carabinieri con l'aiuto del cane carabinierie Pepe. "Verosimilmente - spiegano i carabinieri - i due involucri sono stati gettati dagli studenti per sfuggire al controllo. Il consumo di sostanze stupefacenti è attuale anche tra i giovani in età scolare".

I carabinieri hanno controllato alcune aule e i bagni del liceo, alla presenza di una docente incaricata dal dirigente scolastico. Al termine del servizio il dirigente scolastico ha ringraziato i carabinieri per la collaborazione e il tempestivo intervento finalizzato soprattutto a scoraggiare gli studenti all'uso delle sostanze stupefacenti. (ANSA).