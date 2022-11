Sansa in sciopero fame per assenza Garante detenuti

(ANSA) - GENOVA, 08 NOV - Il capogruppo della Lista Sansa in Consiglio regionale della Liguria Ferruccio Sansa annuncia di aver iniziato uno sciopero della fame "contro la mancata nomina del Garante regionale dei detenuti", figura istituita nel 2020 dall'assemblea ma mai realmente attivata.

"Chiedo semplicemente di fare il nostro dovere, ho deciso che da oggi comincio uno sciopero della fame perché da due anni e mezzo la Liguria attende un garante regionale dei detenuti. Finché non ci sarà un garante dei detenuti in Liguria insieme a un difensore civico e a un garante dei minori, io non mangerò.

Almeno così spero di riuscire a smuovere qualcuno, visto che un accordo tra maggioranza e opposizione non si riesce a trovare".

Sansa lo ha annunciato all'inizio della seduta del Consiglio regionale. (ANSA).