Sottil: "graziati dall'arbitro su mancato rosso a Arslan"

L'Udinese impatta sul campo dello Spezia dopo una partita particolarmente vivace nel primo tempo e sale a 24 punti. Il tecnico Andrea Sottil sottolinea in conferenza stampa la prestazione intensa della squadra, arrivata al terzo pareggio consecutivo e colpito da una serie di infortuni che anche oggi hanno determinato una distinta particolarmente corta al Picco. "Venire a giocare qui è sempre difficile, perché lo stadio è caldo e il campo è stretto e veloce - ha detto Sottil in conferenza stampa -. Sapevamo che lo Spezia ha giocatori bravi tra le linee e che avremmo dovuto fare una battaglia sin dai primi minuti".

Gli appunti dell'allenatore sono sui dettagli. "Abbiamo lasciato qualcosa di troppo nelle mischie e sui calci d'angolo. Direi all'inizio meglio loro, dopo il pareggio la partita è andata in stallo tattico. Nel finale c'è stata quella grande traversa di Walace che ci ha fatto andare vicini ai tre punti. Quando non arriva la vittoria rimane sempre la sensazione di poter fare qualcosa in più, ma lo Spezia ha dato del filo da torcere a tutti quanti, è una squadra organizzata e sta bene fisicamente.

Questo campionato è equilibratissimo e qui sarà difficile per tutti.".

Ammette onestamente che il suo centrocampista Arslan avrebbe meritato il secondo giallo per quella trattenuta su Nzola nel primo tempo che ha generato le proteste dello Spezia nei confronti dell'arbitro Piccinini. Sottil lo ha sostituito a fine del primo tempo. "Sì, il motivo era quello. Quando hai un centrocampista ammonito hai due scelte: o lo togli subito o gli dici di stare attento. Ci abbiamo provato, ma chiaro che poi gli episodi durante la partita possono accadere. Secondo me siamo stati graziati dalla lettura dell'arbitro che non ha ritenuto di dare il secondo giallo".

Se è vero che la vittoria manca da sei turni, è anche vero che l'Udinese ha perso solo due partite fino ad oggi in campionato.

"Di questo periodo brucia la sconfitta contro il Torino. Per il resto abbiamo perso contro il Milan alla prima giornata, quindi mi sento di ringraziare i ragazzi per quello che stanno mettendo".