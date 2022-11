Ansaldo E.: Landini, Cdp mantenga impegno su ricapitalizzazione

(ANSA) - GENOVA, 08 NOV - "L'esperienza di Ansaldo Energia è una delle tante vicende aperte nel nostro Paese. E' necessario che Cdp mantenga l'impegno di ricapitalizzare velocemente, condizione per dare un piano industriale e un futuro all'azienda". Lo ha detto Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, sulla vicenda che coinvolge Ansaldo Energia da tempo in crisi di commesse.

"Dopodiché c'è il tema della transizione energetica che non riguarda solo Ansaldo Energia nel nostro Paese - ha aggiunto Landini-. Pensiamo a tutti i settori dell'auto e della mobilità.

L'Europa ha confermato che entro il 2035 non si dovranno più fare auto con motori termici. Avere una strategia di transizione vuol dire anche avere percorsi che permettono di creare riconversioni industriali. Questo significa investire, fare formazione, avere un sistema di ammortizzatori sociali. Non si può affrontare i temi singolarmente azienda per azienda, una cosa del genere ci porta a sbattere contro un muro. C'è bisogno che ci sia una strategia del Paese e dobbiamo essere all'avanguardia, non aspettare quello che succede nel 2035 o nel 2050. Abbiamo bisogno adesso di utilizzare quelle competenze, che in Ansaldo Energia esistono, sia per uscire da questa situazione sia per vedere qual è il futuro di nuove attività e produzioni che devono essere messe in campo. C'è bisogno di una strategia di politica industriale, che è anni che non si realizza". (ANSA).