Migrante travolto e ucciso sull'autostrada a Ventimiglia

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 07 NOV - Un migrante, probabilmente africano, è stato investito e ucciso, questa mattina, all'altezza della barriera autostrada dell'A10, a Ventimiglia.

L'incidente è avvenuto alle 5.30. Stando alle prime informazioni, a travolgere l'uomo potrebbe essere stato un mezzo pesante: il conducente non si è fermato, ha proseguito il viaggio e solo dopo avrebbe avvisato le forze dell'ordine, autodenunciandosi. Sul posto è intervenuta la polizia stradale che sta acquisendo le immagini del sistema di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell'accaduto. A quanto si apprende il corpo dello straniero, trovato tra due caselli, potrebbe essere stato trascinato per diversi metri, come testimoniano le macchie di sangue sull'asfalto. Accertamenti sono in corso anche per identificare la vittima, che era senza documenti. (ANSA).