La Spezia nona città più green d'Italia, soddisfazione sindaco

"La Spezia è la nona città più green d'Italia secondo la fotografia scattata da Legambiente e dal Sole 24 ore. Una grande conferma del successo delle nostre politiche ambientali degli ultimi 5 anni". Lo ha detto il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini commentando la classifica di Legambiente e del Sole 24 Ore ch ha fotografato le performance ambientali di 105 città capoluogo di provincia d'Italia incrociando 18 indicatori.

"Una grande soddisfazione e un orgoglio per tutta la Città - ha detto Peracchini -. Negli ultimi cinque anni ci siamo impegnati nella rivoluzione della raccolta dei rifiuti, con la predisposizione delle isole zonali sorvegliate e illuminate, raggiungendo l'80% di raccolta differenziata. Abbiamo siglato l'accordo "Blue Flag" per abbassare di un quinto le emissioni delle navi da crociera, abbiamo raggiunto il risultato storico dello stop al carbone della Centrale Enel al 31 dicembre 2021 e abbiamo fatto una rivoluzione della mobilità sostenibile grazie alla vittoria di 38milioni di euro del bando Mit. Tutto questo - ha copncluso Peracchini - ha garantito un balzo in avanti nella qualità ambientale spezzina. Non ci fermiamo qui, abbiamo infatti intenzione di lanciare 'La Spezia Green 2.0' per raggiungere gli obiettivi che ci eravamo preposti in campagna elettorale: raggiungere il 90% di differenziata, avere un centro storico servito al 100% da filobus, abbassare il livello di smog cittadino grazie all'incremento delle piste ciclabili, al raddoppio dei parcheggi di interscambio, alle nuove fermate degli autobus e i semafori sincronizzati" (ANSA).