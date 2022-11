Il superyacht si vende online, armatori sempre più green

(ANSA) - LA SPEZIA, 07 NOV - Varo tecnico alla Spezia per il nuovo superyacht da 57 metri di Sanlorenzo. A tre anni dalla firma della commessa e un milione di ore di lavoro dopo, il cinque ponti del cantiere italiano tocca il mare per la prima volta sotto gli occhi dell'armatore europeo che l'ha battezzata 'Alma'. Si tratta della seconda nave più grande mai costruita da Sanlorenzo dopo il 64 metri Attila. Entrambe saranno presto superate da due 73 metri già in portafoglio per i prossimi anni.

"La barca deve essere riconoscibile quando è in mezzo al mare - ha spiegato Bernardo Zaccon che ha disegnato 'Alma' -.

L'identità è un tema strategico per un prodotto come questo, che vuole durare nel tempo e confermare lo stile forte del cantiere".

Domani si terrà un cda che farà il punto sulle prospettive dell'azienda, quotata in borsa dal 2019, con sedi tra Liguria e Toscana. "Nel 2022 abbiamo compiuto oltre 100 assunzioni - ha spiegato Ferruccio Rossi, presidente della divisione superyacht - . Il portafoglio ordine del prossimo biennio è rilevante, contiamo di poter continuare la crescita anche nel 2023". Il prossimo anno sarà varato un 50 metri con propulsione mista diesel-elettrica, che sarà in grado di entrare ed uscire dai porti senza dover utilizzare il motore termico. "Nel 2024 vareremo inoltre la prima unità al mondo in cui la parte di hotellerie di bordo sarà alimentata a celle combustibili - ha spiegato Rossi -. Quando sarà ormeggiata in porto produrrà zero emissioni, una novità mondiale nel settore. La richiesta per questo tipo di soluzioni a basso impatto è aumentata significativamente dopo il lockdown legato alla pandemia". Il Covid ha cambiato anche altre abitudini. "Abbiamo firmato contratti completamente online in questi anni - dice Rossi -.

Facciamo videolive con i nostri commerciali che riescono a mostrare agli armatori come sarà la barca una volta finita grazie alla realtà aumentata". Sui costi di un superyacht c'è il massimo riserbo. "Per dare una cifra di riferimento, diciamo che si parte dal milione di euro al metro in su". (ANSA).