Finale Ligure riscopre Camillo Sivori, unico allievo Paganini

(ANSA) - FINALE LIGURE, 07 NOV - "A Parigi ha dato accademia il giovinetto Sivori, l'unico che può chiamarsi mio scolaro, ed ha riportati i più grandi applausi". Scriveva così il 2 marzo 1828 Niccolò Paganini a un amico, citando con soddisfazione i progressi artistici di Camillo Sivori, genovese, suo 'unico' allievo effettivo. Violinista di grande temperamento, solido compositore, Sivori è stato fra i maggiori protagonisti del concertismo internazionale nell'Ottocento. Domenica alle 18 nell'Auditorium di Santa Caterina a Finalborgo la Società dei Concerti con il sostegno del Comune di Finale ospiterà la prima esecuzione moderna del Concerto n.1 per violino e orchestra di Camillo Sivori nella revisione critica di Italo Vescovo. Solista sarà Fulvio Luciani, accompagnato dall'Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Milano diretta da Pietro Mianiti. Il programma sarà completato dalla 'Fantasia sulla Traviata' ancora di Sivori nella revisione di Michele Trenti. In occasione del concerto la Sezione Musicale di Conservazione della Biblioteca Mediateca Finalese ha organizzato la mostra "Camillo Sivori, la vita, i viaggi, gli incontri" che illustra il percorso biografico e artistico, curata da Stefano Termanini, suo discendente e studioso.

"Sivori - ha spiegato Flavio Menardi Noguera, biografo e studioso del musicista - scrisse due concerti per violino e orchestra ma solo il Concerto n. 1 in Mib maggiore ci è pervenuto nella sua integrità. Sivori lo eseguì molte volte in tante città europee e nel corso della tournée attraverso le Americhe dal 1846 al 1850". Il Primo Concerto, ha aggiunto Termanini "fu composto nel 1839. Sivori, che nel marzo 1840 andò a trovare Paganini a Nizza, quando era già molto malato non si sottrasse al confronto. Dirsi allievo di Paganini fu condizione di vantaggio ma anche di confronto". La scelta di Finale Ligure per la prima esecuzione, stante la impossibilità di trovare una sede idonea a Genova, è dovuta all'attenzione che la cittadina ligure ha sempre mostrato per Sivori, cui il Teatro di Finale è intitolato. (ANSA).