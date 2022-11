Comune Rapallo acquista ottocentesca Villa Devoto

(ANSA) - GENOVA, 07 NOV - Il Comune di Rapallo acquisterà l'ottocentesca Villa Devoto. La notizia è tra i punti all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, convocato per il 10 novembre. Il sindaco Carlo Bagnasco, nel corso di una diretta facebook, ha esposto le motivazioni dell'acquisto e la destinazione d'uso che l'immobile andrà a ricoprire una volta acquistato.

"L'acquisto riveste diverse finalità e molteplici vantaggi - ha detto Bagnasco -: in primo luogo, secondo un principio di buona amministrazione andiamo ad ottimizzare e valorizzare il patrimonio comunale. L'operazione fa seguito all'alienazione di Villa Riva, un immobile vincolato e non fruibile da parte della cittadinanza, venduto a 1 milione e 700 mila euro, a fronte di una base d'asta che era stata fissata a 1 milione e 380 mila euro generando così un plusvalore per la collettività di circa 320 mila euro. Questo ci ha consentito di andare ad acquistare una villa meravigliosa con una storia e un legame indissolubili con Rapallo, un luogo in ottime condizioni e utilizzabile fin da subito che diventerà, anche grazie al lavoro dell'assessore al turismo Elisabetta Lai, punto di riferimento artistico e culturale, sede di eventi e associazioni, luogo di ritrovo e formazione per la cittadinanza. Ringrazio l'assessore al bilancio e al patrimonio Antonella Aonzo per aver seguito tutto il necessario iter burocratico". (ANSA).