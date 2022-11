Vela: Ocean Race festeggia 50 anni con regata speciale

(ANSA) - GENOVA, 06 NOV - The Ocean Race, il giro del mondo a vela in equipaggio che partirà il 15 gennaio prossimo da Alicante e arriverà a Genova a fine giugno, compie 50 anni. Nel 1973 la prima, storica edizione. Un compleanno speciale che sarà festeggiato con un grande evento: la "Regata delle Legends". La regata si svolgerà in concomitanza con l'arrivo in una data da stabilire.

Ad annunciarlo è stato Richard Brisius, presidente di The Ocean Race, ospite a Genova in occasione dell'incontro promosso da "Genova The Grand Finale" a bordo dell'Amerigo Vespucci, il veliero della Marina Militare che già lo scorso anno fu protagonista a Genova per l'arrivo di The Ocean Race Europe.

"Festeggeremo questa grande storia con una regata speciale - spiega Richar Brisius - e lo faremo proprio a Genova che accoglierà per la prima volta nella storia The Ocean Race in Italia. In occasione del Grand Finale potremo vivere un altro grande evento parallelo, una sfida tra chi ha scritto la storia di questa competizione. Tutte le barche e i velisti che hanno partecipato alle prime 13 edizioni di The Ocean Race sono invitati a partecipare".

"Siamo davvero entusiasti di condividere la storia di The Ocean Race qui a Genova, nell'ambito delle celebrazioni del Grand Finale", sottolinea Richard Brisius. "Il compianto Sir Peter Blake una volta ha detto che questa competizione "ti entra nel sangue e non puoi liberartene", e penso che sia una descrizione perfetta. Questa è la storia che vogliamo onorare e celebrare durante il nostro 50° anniversario nel 2023. E lo faremo con grande orgoglio e piacere proprio qui a Genova. Sono circa 2000 i velisti che hanno preso parte a The Ocean Race in questo lungo percorso. A Genova ci aspettiamo oltre 100 "legends" e potremo rivedere barche storiche che hanno scritto pagine epiche di questa magnifica avventura". (ANSA).