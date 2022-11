Stankovic, concentrati per dare primi 3 punti a tifosi

(ANSA) - GENOVA, 05 NOV - Fiorentina, Torino e Lecce poi la sosta del campionato per il Mondiale con la Sampdoria che cerca i punti per staccarsi dalla zona retrocessione: "Saranno tre partite importantissime in sette giorni ma dobbiamo pensare una alla volta. Abbiamo lavorato bene nonostante i problemi fisici, abbiamo fuori Sabiri, Pussetto, Conti, assenze sicuramente pesanti per noi anche in ottica-rotazione, oltre a Quagliarella che fino a mercoledì non si è allenato con il gruppo. Ma non ci piangiamo addosso: siamo concentrati e il mio primo pensiero è regalare tre punti ai nostri tifosi, in casa nostra. Tocca a noi senza nessuna scusa perché dobbiamo avere la forza e le certezze per portare a casa il risultato", spiega Dejan Stankovic in vista di Sampdoria-Fiorentina al Ferraris.

Il mister serbo potrebbe puntare sul 4-4-1-1, un centrocampo più ricco con Villar e Rincon in cabina di regia mentre Leris e Djuricic giocheranno sulle corsie laterali con Gabbiadini in appoggio a Caputo. "Stimo tantissimo Italiano - ha detto Stankovic -, sta facendo un ottimo lavoro. La Fiorentina ha una rosa ampia e si è visto anche in Conference League: hanno cambiato qualche elemento ma hanno avuto le risposte che volevano. Hanno talento, forza fisica e velocità, sono la squadra di Serie A che fa più possesso, creano tanto. Noi dobbiamo essere forti su ogni palla e mi aspetto una gara molto tosta". (ANSA).