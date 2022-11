Ritrovato a Genova prezioso ostensorio rubato 20 anni fa

(ANSA) - GENOVA, 05 NOV - I carabinieri del Nucleo Tutela patrimonio artistico di Genova hanno restituito alla parrocchia dei santi Martino e Riccardo Pampuri di Peschiera Borromeo (Milano) uno splendido ostensorio ambrosiano in argento sbalzato risalente alla prima metà del Settecento, dotato di custodia originale in cuoio lavorato. Il prezioso ostensorio era stato rubato oltre vent'anni fa nel corso di un furto avvenuto nella parrocchia dove venne addirittura portata via una pesante cassaforte e numeosi e preziosi beni d'arte sacra.

L'indagine dei Carabinieri Tpc ha avuto origine nel 2021 quando l'ufficio esportazione oggetti e antichità d'arte della Soprintendenza ligure ha richiesto allo speciale reparto dell'Arma la verifica dell'ostensorio per il quale era stata presentata regolare richiesta di esportazione. I risultati dell'indagine hanno portato all'immediato sequestro del prezioso oggetto che, come hanno accertato i militari, era stato offerto e acquistato in un'asta cittadina. I carabinieri inoltre hanno identificato tre individui che gravitano in Lombardia e che sono particolarmente attivi nella compravendita di beni d'arte, ritenuti presunti ricettatori dell'ostensorio rubato. (ANSA).