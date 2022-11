Ladri in fuga finiscono in scarpata a Moconesi, ricercati

Un albanese di 22 anni arrestato, un connazionale 18 enne identificato e altri due albanese ricercati in tutta la Val Fontanabuona. Sono i primi risultati della caccia al ladro dei carabinieri di Chiavari che dalla notte scorsa sono sulle tracce di una banda di malviventi dediti ai furti nelle abitazioni sorpresi nella frazione di Cornia in comune di Moconesi mentre si introducevano in una casa. Sono stati sorpresi dal proprietario che oltre a metterli in fuga li ha anche inseguiti fino a quando l'auto dei ladri è finita fuori strada in una scarpata profonda 40 metri. All'arrivo dei vigili del fuoco e dei carabinieri però a bordo del veicoli non c'era nessuno. In mattinata i carabinieri hanno arrestato uno dei 4 fuggitivi, con precedenti giudiziari, mentre si trovava a Cicagna, un secondo è stato identificato mentre degli altri due per il momento nessuna traccia nonostante i posti di blocco attuati in val Fontanabuona. (ANSA).