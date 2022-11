Cinque Terre: Bianchi, coordinamento per gestione dei flussi

(ANSA) - GENOVA, 05 NOV - "Da oggi scriviamo un nuovo futuro per questo territorio, sappiamo di cosa abbiamo bisogno, ora serve un allineamento da parte di tutti". Lo ha detto la presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre Donatella Bianchi chiudendo la terza edizione degli Stati Generali del Parco, che si è svolta alla Spezia con la partecipazione di parlamentari, sindaci e realtà associative del territorio. Luogo scelto non a caso perché al centro c'è stata la gestione dei flussi turistici. Nel 2021 gli arrivi hanno superato i 3,5 milioni, nel 2022 sono quasi 1,5 milioni solo nei primi cinque mesi dell'anno. Con l'autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale nascerà "un coordinamento già da domani per la gestione dei flussi, nell'interesse dei turisti e dei residenti" ha proposto Bianchi, con l'ok del presidente dell'Authority Mario Sommariva che ha confermato piena disponibilità. I risultati presentati sono frutto di una serie di tavoli tematici effettuati sul territorio, da cui sono emerse alcune proposte: necessità di governance, promozione e informazione, formazione di scuole dedicate a muretti a secco e pesca, digitalizzazione e una app unica e monitoraggio e regolamentazione dei flussi. Su questo ultimo punto e sulla tutela del territorio e dei residenti hanno insistito in particolare i sindaci, come Fabrizia Pecunia per Riomaggiore. "Le Cinque Terre - ha detto - devono diventare un modello virtuoso di gestione". Le istanze portate al tavolo sono state accolte dai parlamentari Stefania Pucciarelli, Valentina Ghio, Maria Grazia Frijia, Raffaella Paita che hanno assicurato un impegno anche sulla possibilità degli enti parco di usufruire delle risorse di bilancio. Luca Ferraris (Fondazione Cima), ha posto l'accento sui problemi di protezione civile: "in caso di emergenza non è possibile far evacuare i turisti dal territorio, le stazioni sono in area esondabile". Per questo è in programma una grande esercitazione da tenersi in primavera. Tra le proposte, quella del sindaco di Vernazza Francesco Villa per la gratuità del 5Terre Express per i residenti e del sindaco di Lerici Leonardo Paoletti sulla gestione comprensoriale dei flussi. (ANSA).