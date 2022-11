TgR Liguria, inchiesta 'vademecum' per sopravvivere al carovita

(ANSA) - GENOVA, 04 NOV - Un'inchiesta della Tgr Liguria, coordinata dal caporedattore Luca Ponzi e realizzata da Marta Buonadonna, da lunedì 7 novembre, alle 7.30 in Buongiorno Regione e nel tg delle 14, cercherà di capire come sopravvivere a una vita sempre più cara, soprattutto in previsione di un autunno freddo ma con prezzi sempre più caldi.

C'è la storia di Claudia, impiegata in un ente pubblico, separata e con una figlia, che fatica a far tornare i conti a fine mese con uno stipendio di 1.300 euro: addio all'auto, niente vacanze e nessun acquisto superfluo. L'inchiesta spiegherà poi come orientarsi nel mercato dell'energia tra maggior tutela e mercato libero: anche l'offerta migliore può diventare in breve tempo la meno conveniente A pesare sono soprattutto gli elettrodomestici che tutti hanno in casa, ma con pochi accorgimenti e qualche consiglio di un esperto è possibile tagliare i costi. Per risparmiare certe volte basta un'app, come quella che segnala i prodotti deperibili in scadenza venduti da negozi e supermercati a un terzo del prezzo. L'ultima puntata entra nella grande distribuzione, dove sugli scaffali è importante saper riconoscere i prodotti davvero convenienti al di là delle promozioni. (ANSA).