Spezia, Gotti: "Non dovremo concedere spazi al Milan"

"Siamo consci del grado di difficoltà che dovremo affrontare contro il Milan, che è campione d'Italia in carica. Hanno la qualità per gestire le partite in diversi modi, ma ciò che gli ha portato i successi di questo anno sono la 'gamba' dei loro calciatori che sanno sfruttare bene gli spazi. Noi, in certe zone del campo, dovremo essere bravi a non concederglieli. Tutte le partite sono un'opportunità". Lo ha detto Luca Gotti, allenatore dello Spezia, in conferenza stampa. Lo Spezia è reduce da un solo punto in cinque partite, frutto del pareggio casalingo contro la Cremonese. Una striscia di cui non hanno approfittato le inseguitrici in zona retrocessione, ma che non lascia tranquillo l'ambiente. "Non ci si abitua a perdere: sto male io, stanno male i giocatori e tutto l'ambiente. I giorni successivi ad una sconfitta, a caldo, servono per riannodare fili e fare i conti con gli acciacchi.

Poi ti focalizzi sul fatto che il tuo campionato è fatto delle prossime tre partite, senza andare oltre. I risultati ed i gol fatti dicono una cosa in questo momento, ma se guardo le occasioni create a Monza e a Salerno e l'atteggiamento messo in campo, vedo un'altra cosa". Nikolaou sarà squalificato, ma il tecnico dovrebbe confermare la difesa a tre con l'inserimento di Hristov dal primo minuto. "Kiwior centrale di sinistra è un'ipotesi. L'idea che guida il turn over in queste tre partite sono le caratteristiche degli avversari, dei miei calciatori e il tentativo di utilizzare più possibile la rosa per tenere il livello alto". In dubbio Holm, che è uscito dolorante dal match contro la Fiorentina. "Ha saltato un paio di giorni di allenamenti, si è allenato con noi solo da mercoledì". Più di una suggestione l'ipotesi di schierare Daniel Maldini dal primi minuto al fianco di Nzola contro la squadra in cui è cresciuto.

Gyasi è infatti in una fase di involuzione e gli altri attaccanti non sono al massimo. "Vedremo. Verde sta proseguendo il proprio percorso per cercare di ritrovare la condizione migliore. Strelec è giovane e ha qualità, il mio compito è quello di fargliele tirare fuori con più continuità". (ANSA).