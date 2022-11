Sanremo: Alfa malato, non partecipa alle audizioni dei giovani

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Alfa è impossibilitato a partecipare alle audizioni di Sanremo Giovani a causa di problemi di salute.

L'artista si sarebbe dovuto recare il 4 novembre a Roma per esibirsi davanti alla commissione artistica Rai Sanremo Giovani 2022, presieduta da Amadeus, per le selezioni di Sanremo Giovani.

Purtroppo, a causa di problemi di salute, il giovane cantautore non potrà essere presente, perdendo così la possibilità di accedere alla finale di Sanremo Giovani. Grande lo sconforto per Alfa che ha commentato così sui social la sofferta decisione di non presentarsi: "Mi ritrovo a letto con la febbre e senza la forza di alzarmi. Piango dalla rabbia.

Sogno il festival da quando ho iniziato a far musica, ricordo che lo guardavo con i miei nonni. Sono deluso perché dopo mesi di lavoro e sacrificio non potrò presentarmi all'audizione e verrò squalificato senza neanche cantare". (ANSA).