Mostre: a Genova e Lisbona gli acquedotti storici della Liguria

(ANSA) - GENOVA, 04 NOV - Presentazione ufficiale per la mostra "Acquedotti Storici: le Vie dell'Acqua a Genova e Lisbona", che sarà allestita nell'atrio di Palazzo Tursi e visitabile gratuitamente fino a domenica 13 novembre.

L'esposizione sarà articolata in oltre 30 pannelli e narra di come due città tra loro simili, Genova e Lisbona abbiano affrontato nei secoli la carenza d'acqua dei loro territori.

La mostra sarà replicata al Museu da Água di Lisbona da lunedì 28 novembre a martedì 31 gennaio 2023 e rappresenta un gemellaggio tra Genova e la capitale portoghese nel segno della cultura e di un elemento naturale, l'acqua, che ha segnato in maniera determinante la crescita storica, produttiva, urbanistica e sociale delle due città.

"Questa sinergia con la città di Lisbona rappresenta una grande occasione di promozione turistica per Genova e una formidabile opportunità di valorizzare al meglio l'acquedotto storico e tutte le altre attrazioni della nostra città" ha spiegato l'assessore al turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi.

"La mostra nasce in collaborazione con il Museu da Água - ha raccontato il curatore della mostra Simone Passalacqua - con l'obiettivo di mettere a confronto due esperienze che hanno punti in comune ma anche diverse peculiarità. Genova e Lisbona, il loro rapporto con l'acqua ed il territorio possono dare un contributo importante alla creazione di una vera e propria cultura dell'acqua che ci faccia riflettere su un bene che non è banalmente una risorsa naturale da sfruttare, ma un elemento essenziale per la nostra vita".

"L'acqua è la chiave per raccontare la storia e l'evoluzione di un territorio dal punto di vista della storia, il paesaggio, la scienza, la tecnologia, l'ambiente, l'agricoltura, la sostenibilità e lo sviluppo -ha concluso il direttore del Museu da Água di Lisbona Mariana Castro Henriques -. La sinergia con Genova implica uno scambio di buone pratiche mirato alla divulgazione ed alla valorizzazione degli Acquedotti Storici che rappresentano un patrimonio di valore inestimabile da integrare nella storia e nella cultura delle nostre città". (ANSA).