Camionista 45enne muore sulla superstrada La Spezia-Lerici

Un camionista di 45 anni ha perso la vita la scorsa notte sulla superstrada tra la Spezia e Lerici. La motrice che stava guidando si è schiantata, quando erano da poco passate le 22.30, contro il muro che delimita lo svincolo d'uscita della galleria Muggiano, nel territorio lericino. Dai primi rilievi compiuti dalla Polizia Stradale, oltre al mezzo pesante, che viaggiava trainando un rimorchio scarico, non ci sarebbero stati altri veicoli coinvolti. Non è possibile escludere l'ipotesi che l'uomo sia stato vittima di un malore, perdendo in seguito il controllo della motrice. Inutili i soccorsi al conducente da parte dei medici e volontari del 118 accorsi sul posto. (ANSA).