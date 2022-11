Brucia appartamento a Ceriana, salvo l'unico inquilino

Un appartamento situato al terzo piano di una palazzina di Ceriana, nell'entroterra di Sanremo, è andato in fiamme la scorsa notte per cause ancora in fase di accertamento. A dare l'allarme è stato l'unico inquilino, che si è messo in salvo, prima che il fuoco avvolgesse buona parte dell'alloggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno sgomberato temporaneamente, e a scopo cautelativo, anche le adiacenti abitazioni del centro storico. Indagini sono in corso per risalire alle cause del rogo, che potrebbero essere legate a un corto circuito. Oggi è previsto un sopralluogo dei tecnici del Comune con i vigili del fuoco, ma è probabile che l'appartamento venga dichiarato inagibile. (ANSA).