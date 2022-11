Maltempo: primi allagamenti e disagi a Genova

Primi allagamenti e disagi per un forte nubifragio che si è abbattuto su Genova nel tardo pomeriggio. Arpal aveva diramato l'allerta gialla su tutta la regione per una perturbazione atlantica che dovrebbe portare forti piogge e altri fenomeni fino a domani. Decine gli interventi della polizia locale per tombini scoperchiati, strade allagate e anche alcuni incidenti stradali provocati dalla scarsa visibilità.

Anche i vigili del fuoco stanno lavorando per allagamenti in scantinati. I disagi si registrano in tutte le zone del capoluogo ligure, dal centro alla periferia. (ANSA).