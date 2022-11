Elimina quasi un ettaro di bosco, denunciato

(ANSA) - LA SPEZIA, 03 NOV - Una persona è stata denunciata e sette sanzionate nello Spezzino per aver effettuato dei disboscamenti non autorizzati. I Carabinieri Forestali hanno individuato in particolare due piste di esbosco nei territori di Varese Ligure e Maissana, in Alta Val di Vara, e lo sradicamento di 19 ceppaie in violazione del regolamento forestale regionale.

Ad Arcola, in Val di Magra, un uomo è stato invece segnalato alla magistratura per aver eliminato 72 ceppaie su una superficie di 0,8 ettari di bosco, per cui si ipotizza la violazione paesaggistica. In totale sono state elevate multe per duemila euro. (ANSA).