Stefano Sibilla nuovo presidente Consulta Edilizia di Genova

(ANSA) - GENOVA, 02 NOV - In occasione dell'ultima assemblea, la Consulta Permanente per l'Edilizia della Provincia di Genova ha eletto all'unanimità l'architetto Stefano Sibilla nuovo presidente dell'associazione. Sibilla, designato dall'Ordine degli Architetti, succede nella carica all'ingegner Davide Viziano che conclude un mandato storico e pluridecennale.

Stefano Sibilla, classe 1966, architetto e progettista, è socio fondatore e amministratore della Sibillassociati, spiega una nota, società di Architettura, Urbanistica, Ingegneria e Ambiente fondata nel 2005 quale evoluzione dello Storico Studio Sibilla Associati. Consulente delle più importanti multinazionali italiane, è stato vicepresidente dell'Ordine degli Architetti di Genova e presidente della relativa Commissione Urbanistica, del CdA di Capitalimpresa Spa e della A.S.D. Sportiva Sturla. È membro della giunta esecutiva del C.N.E.T.O. e del direttivo del Di.De. Distretto del Design di Genova.

La Consulta Permanente per l'Edilizia è l'associazione che unisce, a livello provinciale, ordini professionali, associazioni datoriali e professionali del comparto economico edilizio e immobiliare con gli obiettivi di promuovere un confronto strutturato e aperto tra gli associati sui temi dell'urbanistica, dell'edilizia e dello sviluppo urbano e di concordare un'azione comune verso gli enti e le autorità competenti su tali temi anche attraverso proposte di intervento.

(ANSA).