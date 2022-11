Maltempo: nuova allerta gialla domani su tutta la Liguria

(ANSA) - GENOVA, 02 NOV - L'allerta gialla per temporali sul Centro e Levante della regione che doveva scadere alle 14 è stata prolungata fino alle 20 di questa sera. Poi ci sarà una tregua e dalle 15 di domani fino alle 24 nuova allerta gialla e questa volta su tutta la Liguria. Lo rende noto Arpal.

Dalle prime ore di questa mattina sono stati segnalati rovesci deboli o moderati, ma anche moderati e forti sul settore centro orientale della regione. Alle ore 11.30 44.2 millimetri in un'ora a Premanico (Genova, con 47.8 millimetri totali), 36.2 a Cabanne (Rezzoaglio), 28.2 a Fallarosa (Torriglia) 28.0 a La Presa (Bargagli), 27.4 a Borzone (Borzonasca), 25.4 a Rapallo, 25.2 a Borzonasca, 24.0 a Santa Margherita Ligure (19 millimetri in 15 minuti e 8.4 in 5 minuti). Temperature in calo (nella notte minime di 17.1 a Genova, 15.0 a Savona, 15.3 a Imperia, 16.4 a La Spezia).

Per domani, giovedì 3 novembre, è atteso l'arrivo di un esteso fronte atlantico che, dal pomeriggio, provocherà piogge diffuse, rovesci e temporali anche forti a partire da Ponente; il fronte sarà piuttosto intenso ma in movimento da ovest verso est.

Atteso il rinforzo dei venti meridionali fino a burrasca su tutta la regione e per venerdì mareggiate (ANSA).