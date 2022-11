Cinema: 'The Ruler', un gioco oltre i limiti del controllo

L'idea . quattro persone si svegliano in una stanza vuota. Non si conoscono, non sanno perché sono lì e come ci sono arrivati. Una voce (The Ruler) inizia a dare loro ordini. Non possono parlare, sono identificati da numeri, se non obbediscono agli ordini verranno puniti con scosse elettriche sempre più forti, oppure altri riceveranno la loro punizione. Inizia così un gioco mortale. La location è stata una struttura sulle colline tra Liguria e Piemonte . Gli interpreti sono, oltre allo stesso Nacucchi, Noemi Esposito, Daria Vorobiienko e Olexandra Holivets . La voce fuoricampo (The Ruler) è di Edgar Arreola .