Alla Fond. Carige in mostra "Rubens e Bacco, in vino veritas"

Un percorso originale tra i capolavori e i temi frequentati dalla scuola barocca genovese che, partendo dall'Educazione di Bacco, dipinto tradizionalmente attribuito a Rubens, apre a una riflessione sulla società grazie al tema del vino, della vite e della terra, che pervade la nostra cultura.

La mostra, allestita a Palazzo Doria Carcassi sede di Fondazione Carige, comprende una ventina di opere provenienti da collezioni private italiane, presenta i diversi soggetti che nel XVII secolo hanno interessato la figura di Bacco, dio del vino.

Quadri di autori appartenenti alla scuola genovese del Seicento, inclusi anche alcuni artisti come Vincenzo Malo, allievo di Rubens ad Anversa, e Giacomo Legi, allievo di Frans Snyders.

"Riviviamo una favola attraverso le ispirazioni degli artisti genovesi seguaci di Rubens ma anche delle generazioni successive - spiega Anna Orlando, curatrice con Agnese Marengo - che si ispirano al tema della vita di Bacco e dei Baccanali, affrontato lungo tutto l'arco del '600. Abbiamo voluto fare un'antologia dei pittori liguri partendo da un dipinto attribuito a Rubens".

Un contributo che Fondazione Carige e Banca Carige, Gruppo BPER Banca, hanno voluto dare in questo 2022 che Genova dedica a Rubens. "In occasione di questa stagione rubensiana - spiega il Presidente di Fondazione Carige Paolo Momigliano - contribuiamo a qualificare l'offerta culturale sul nostro territorio".

"Proseguiamo il percorso avviato in occasione della mostra Genova Pittrice, che abbiamo presentato nell'ambito del circuito Super Barocco - aggiunge Matteo Bigarelli, Dg di Banca Carige -.

Il profondo radicamento che le nostre due realtà hanno nel territorio ci pone sulla stessa lunghezza d'onda anche nella promozione di iniziative di valore sociale".

Alla mostra si affiancheranno anche diverse iniziative collaterali. "Da questa mostra- spiega il Vice Presidente della Regione Liguria Alessandro Piana - si sono originate una serie di iniziative che hanno visto la messa a sistema di competenze e professionalità diverse, per ripercorrere l'intera filiera del mondo del vino". (ANSA).